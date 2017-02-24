Витинью: "Никогда не играл по схеме 3-5-2, но тренер водит за руку и разъясняет"

Нападающий ЦСКА Витинью подчеркнул, что для него не станет проблемой переход на схему 3-5-2. Бразилец выразил надежду, что главный тренер Виктор Гончаренко доверит ему место в составе в первой игре после зимнего перерыва – против "Зенита".

– Я никогда не играл по схеме 3-5-2, для меня это новинка, – цитирует официальный сайт ЦСКА Витинью. – Но, как показывают товарищеские матчи, команда очень хорошо принимает эту тактику. Мне мои функции ясны. Тренер берет меня за руку, водит по полю и показывает, где я должен находиться. В первую очередь, разъясняет расположение, перемещение футболистов по линиям, мои личные функции уточняет: как я должен располагаться в каждом из эпизодов.

– Вы выходили на поле уже в двух товарищеских матчах. Что скажете об игре и своей форме?

– Я хотел бы лучше оценить свое состояние, но пока не получается. Я две недели не тренировался. Сейчас моя самая главная задача – вписаться в команду. Последнюю игру я провел лучше, чем предыдущую, у меня были уже моменты, которые могли бы перерасти в голы. Надеюсь, скоро я смогу полностью поправиться и влиться в команду без осложняющих факторов.

– Сезон возобновляется сложнейшим поединком с "Зенитом". Чего ждете от этого матча?

– Без сомнения, это будет очень большой и очень важный матч. Он определит наши дальнейшие ожидания от сезона. Игра с точки зрения борьбы в чемпионате будет ключевой. Без сомнения, мы к ней подойдем в полной боевой готовности. Что касается меня, я сделаю все возможное, чтобы быть в строю. Ведь я приехал, чтобы помогать ЦСКА добиваться самых высоких мест в таблице, становиться чемпионами. Мечтаю сыграть в этом матче. Стараюсь усиленно работать и залечивать последствия травмы, чтобы быть в полной боевой готовности и своими действиями помочь одержать победу в этой игре.

– Есть один очень большой фактор, новый дом клуба – "Арена ЦСКА". Вы пока там не были, но наверняка видели, как он строился. Предвкушаете свой визит туда?

– Безумно мечтаю побывать на этом стадионе! Я там еще не был, но отслеживал через "Инстаграм" все процессы стройки, прекрасно знаю, как стадион выглядит. Это великолепный дом. Хочу начать выступать там, чтобы он по-настоящему стал моим домом, чтобы "Арена ЦСКА" стала для меня успешной.