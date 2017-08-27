Витинью: "Городов заслужил удаление"

Нападающий ЦСКА Витинью раскритиковал судейство в матче 8-го тура чемпионата России с "Ахматом" (1:0). По словам форварда, соперник не старался играть с самого начала встречи.

– Ужасное поражение, – начал Витинью. – Мы пытаемся приблизиться к первому месту, но проигрывать дома – очень плохо. Нам нужно побеждать в таких матчах. Еще очень плохое судейство. В моменте с голом мяч вышел за пределы поля. Эти факторы мы никак контролировать не можем.

– Тренер ЦСКА тоже критиковал судейство.

– "Ахмат" не особенно старался играть с самого начала матча. Мы же пытались контролировать игру. Судья добавил слишком мало времени к первому тайму. То же самое произошло и во второй половине. Многие игроки соперника падали на газон без какой-либо причины.

Городов сам врезался в штангу, чтобы потянуть время, не выбил мяч вовремя. Я считаю, что он заслужил удаление. Но мы все это контролировать не можем. Зато в таких ситуациях мы начинаем терять энергию. Все это влияет на итоговый результат.

– Помимо ошибки судьи, была ошибка Васина. Что ему говорили?

– Он для нас важный игрок, но иногда любой может совершать ошибки. Никто не идеален. Такое случается, но на мой взгляд в этом моменте винить Васина не стоит. Хоть мяч и залетел в наши ворота. (Ярослав СУСОВ)

Трансляция матча ЦСКА – "Ахмат"