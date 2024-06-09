Красич и еще два экс-футболиста ЦСКА станут гостями Братского кубка-2024

Сербский бывший футболист ЦСКА Милош Красич рассказал, что собирается посетить матчи Братского кубка-2024.

«Я приеду на Братский кубок. Посещу этот турнир вместе со своими друзьями — Аланом Дзагоевым и Зораном Тошичем», — приводит слова Красича Sport24.

С 3 по 7 июля в Москве состоится предсезонный турнир «Братский кубок» с участием московских ЦСКА и «Динамо», а также сербских ОФК и «Партизана».

Красич выступал за ЦСКА с 2004 по 2010 год и выиграл 10 трофеев в составе армейцев.