"Витесс" Слуцкого разгромил "Локомотив"

"Локомотив" в рамках второго сбора в Австрии в товарищеском матче крупно проиграл голландскому "Витессу", который возглавляет российский специалист Леонид Слуцкий, со счетом 0:3. Голы забили Томас Брунс, Рой Беренс и Александр Бюттнер.

13 июля "Локо" сыграет с австрийским "Вольфсбергом", а 21 июля - с турецким клубом "Акхисар Беледиеспор".

Товарищеский матч

"Витесс" (Голландия) - "ЛОКОМОТИВ" (Россия) - 3:0 (1:0)

Голы: Брюнс, 29 (1:0). Беренс, 62 (2:0). Бюттнер, 88 (3:0).

"Витесс": Эдуарду, Караваев, Теландер, Кларк-Солтер, Бюттнер, Беро, Фор, Беренс, Линссен, Матавж (Дарфалу, 78), Гонг (Брюнс, 7).

"Локомотив": Гильерме, Игнатьев (Ротенберг, 78), Идову, Баринов, Рыбус (Лысов, 68), Ант.Миранчук, Денисов, Тарасов, Эдер (Тугарев, 46), Ал.Миранчук, Жемалетдинов (Миронов, 66).

Предупреждения: Тарасов, 71. Баринов, 71.