Виталий Мутко: "Стадион "Зенита" внутри чаши готов на 96 процентов"

Президент РФС Виталий Мутко оценил готовность арены на Крестовском острове, который примет матчи Кубка конфедераций в 2017 году и чемпионата мира-2018. Ранее комиссия ФИФА осталась недовольна выкатным полем на стадионе из-за высокого уровня вибрации.

– Посетили стадион, осмотрели его, – цитирует "Р-Спорт" Мутко. – Договорились по ключевым вопросам, 9 декабря стадион должен получить скорректированную документацию. Строительная готовность внутри чаши составляет 96 процентов.

В январе проблема по полю будет снята, не такая это большая задача, мы просто много об этом говорим. Предложение подготовили инженеры, 10 декабря оно будет согласовано с ФИФА. Будет принят ряд мер по решению этой проблемы.