12:48 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Виталий Мутко: "Стадион "Зенита" внутри чаши готов на 96 процентов"

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Президент РФС Виталий Мутко оценил готовность арены на Крестовском острове, который примет матчи Кубка конфедераций в 2017 году и чемпионата мира-2018. Ранее комиссия ФИФА осталась недовольна выкатным полем на стадионе из-за высокого уровня вибрации.

– Посетили стадион, осмотрели его, – цитирует "Р-Спорт" Мутко. – Договорились по ключевым вопросам, 9 декабря стадион должен получить скорректированную документацию. Строительная готовность внутри чаши составляет 96 процентов.

В январе проблема по полю будет снята, не такая это большая задача, мы просто много об этом говорим. Предложение подготовили инженеры, 10 декабря оно будет согласовано с ФИФА. Будет принят ряд мер по решению этой проблемы.

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Дополнительная информация

http://rsport.ru/football/20161207/1113364073.html

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КОММЕНТАРИИ (2)
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shpasic

именно, что чаша.

13:14

mikeV

А снаружи?

13:02

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