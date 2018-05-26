Виталий Мутко: "По реализации телеправ надо спускаться с гор"

Вице-премьер РФ по вопросам строительства Виталий Мутко на конференции РФС заявил о необходимости реформирования процесса реализации телевизионных прав на показ матчей чемпионата России.

– Футбольные лиги в Германии, в Англии и других странах зарабатывают на телеправах. У нас подписчиков на "НТВ-Плюс" тысяч пятьдесят – не больше. Пора опять спускаться с гор, речку переплывать, садиться за стол и договариваться с владельцами каналов: "Коллеги, вот наш продукт, вот эти деньги нам дадите, а вот эти – в процентном отношении будем вместе делать".

Всю технологию пересмотреть надо. Непонятно, когда лучшие матчи не показывают на экране телевидения. Здесь очень важно, чтобы мы об этом говорили. От главных матчей лестница должна спускаться вниз. "Балтику" в интернете смотрело двести тысяч человек. Это значит, что все технологии у нас есть. Профессиональные лиги должны сохранять эти объемы. (Евгений БЕЛОУСОВ, Филипп ПАПЕНКОВ)

Мутко остается в РФС! Пока... LIVE!