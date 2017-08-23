Виталий Мутко - о Кокорине: "Человек понимает, что есть не только деньги, но и другие цели"

Президент Российского футбольного союза (РФС) Виталий Мутко считает, что нападающий "Зенита" Александр Кокорин переосмыслил жизненные ценности, поэтому заиграл лучше. В нынешнем сезоне 26-летний форвард забил семь мячей в десяти матчах во всех турнирах.

– Саша Кокорин и прошлый сезон заканчивал на хорошем уровне, но сейчас, конечно, много зависит от тренера, какое место находит, как говорит с ним, – цитирует ТАСС Мутко. – Но и сам человек взрослеет, понимает ценности в жизни, что есть не только деньги, но и другие цели. Мы же помним, как он начинал: ярко выступал за "Динамо", был лидером команды, потом немного потерялся, а сейчас, если будет так работать, все у него будет хорошо. Все определяет труд, талант – лишь небольшой процент в итоговом успехе.

Манчини прекрасно понимает, что такое форвард, он работал в других европейских чемпионатах, где сложнее забивать. Если ты квалифицированный нападающий, твоя задача – забивать, и не три-четыре мяча. А 30-33 гола за сезон – это, конечно, гроссмейстерская отметка.