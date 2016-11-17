Виталий Дьяков: "Кроме губернатора "Томи" помочь никто не может"

Защитник "Томи" Виталий Дьяков в интервью "СЭ" отметил, что команде каждый месяц обещают рассчитаться с долгами, но это не происходит. Он подчеркнул, что решить ситуацию способен лишь губернатор Томской области.
– Были обещания, что долги будут погашены в ноябре. До конца месяца еще две недели…
– Вы просто не в курсе, но обещали и в сентябре, и в октябре. Теперь уже ноябрь. Ничего не выплатили тогда, не верится, что и сейчас слова не разойдутся с делом. Хочется слышать не обещания, а увидеть деньги.
– С генеральным директором клуба общаетесь? Что он говорит?
– Как понимаю, тут все зависит от губернатора. Кроме него никто помочь не может. (Сергей АСТАХОВ)
рупор Кремля
Пишите главному спортивному казначею и благотворителю страны, он всегда готов помочь сиротам- профессионалам
17:20
**гость**
Путину пишите ! Вы же привыкли к этому.
15:20