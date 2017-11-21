12:56 | Футбол — РФПЛ

Виктор Гончаренко: "У молодежи ранимая психика. Она легко поддается похвалам, остро реагирует на критику"


Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко считает, что нельзя проводить матчи, выпуская на поле только молодых, или только возрастных игроков. Специалист отметил, что ему доставляет удовольствие возможность работать с молодежью армейцев.

- При вас в ЦСКА заиграло много молодежи. Это следствие вашего тренерского подхода или просто стечение обстоятельств?

- Когда работаешь в большом клубе, то в любом случае должен подстраивать свое видение под футболистов, которые имеются в распоряжении, - цитирует официальный сайт УЕФА Гончаренко. - Сейчас сложилось так, что у нас достаточно высокий уровень команды плюс очень хорошая плеяда молодых, и ты должен создать из опытных ветеранов и молодых симбиоз, который побеждает.

Нужна хорошая смесь, ты не можешь играть одними молодыми или одними опытными. Да, мы можем выпустить всех молодых в каком-то определенном матче, но на длинной дистанции их надо разбавлять. Если посмотреть, то у нас два молодых играют, двое выходят на замену, но не все вместе.

-Какими вы видите перспективы нынешней армейской молодежи?

- Мне очень нравится работать с молодыми. Они хорошо впитывают, и тебе не приходится ломать определенные вещи, как это бывает с ветеранами, что тоже нормальная ситуация. Молодые - они как пластилин, можешь лепить что угодно. Это доставляет удовольствие, равно как, и видеть, как они поднимаются.

Мне не хотелось бы выделять отдельных футболистов. Как только у них удачный матч, начинают все хвалить. Молодые - они еще не оббитые, у них ранимая психика. Они легко поддаются на хвалебные отзывы, остро реагируют, когда критикуют. У нас есть Жамалетдинов, Чалов, Кучаев, Хосонов, Гордюшенко - это хорошая обойма.

Хотелось бы, чтобы они выросли в сильных футболистов, но гарантии нет. Карьера молодого футболиста зависит от многого: конкуренции в клубе, конкуренции на твоей позиции, отношения к тренировочному процессу, понимания, что хочет тренер, плюс желания постоянно прогрессировать, доказывать каждый день. Иначе невозможно.

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https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/news/newsid=2513862.html

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