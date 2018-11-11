Виктор Гончаренко: "После двух мячей даже "Зениту" сложно прийти в себя"

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал победу над санкт-петербургским "Зенитом" (2:0) в матче 14-го тура чемпионата России.

– В предыдущих домашних матчах, имея преимущество, мы в итоге уступали, но сегодня нам это нам вернулось. Мы хорошо начали с первых минут, быстро забили два мяча. После такого удара даже "Зениту" тяжело в себя приходить.

Во втором больше сдерживали, хотя у нас были моменты, чтобы выбежать в быструю атаку. Держали в голове, что Дзюба – Заболотный – это серьезное давление на центральных защитников. С этим давлением мы справились.

(Александр Рогулев)

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