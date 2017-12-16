Виктор Гончаренко: "Если у Оланаре возникнут варианты и мысли по поводу ухода, готовы их рассматривать"

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко в интервью "СЭ" сказал, что на игру Аарона Оланаре в команде частично повлиял переход на схему 3-5-2. Наставник армейцев добавил, что готов к решению форварда покинуть российский клуб.

– Кому-то изменения пошли в плюс – как, например, Головину, Натхо, Вернблуму. А кому-то в минус – как Оланаре. Это нормальная ситуация. С приходом нового тренера что-то меняется в судьбе футболиста. Если у Аарона возникнут варианты и мысли по поводу ухода, то в клубе готовы их рассматривать. Если нет – тогда он готовится с нами к весенней части. Кого-то наставник может поднять, а кого-то, напротив, загнать куда-то немного глубже. Главное все же заключается не в этом.

– А в чем же?

– Нужно, чтобы команда и тренер чувствовали: улучшается качество игры. И весной, и осенью такое ощущение в принципе появилось. То есть футболисты понимали, что от них требуется на поле. (Виталий АЙРАПЕТОВ)

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