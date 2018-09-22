Виктор Гончаренко: "ЦСКА находится на взлетной полосе. Предстоит увлекательное путешествие"

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко в интервью официальному сайту клуба отметил, что ему очень интересно работать с молодыми игроками команды. По его словам, в начале сезона команда недобрала несколько очков.

– В основной обойме ПФК ЦСКА теперь большая группа молодых футболистов.

– Не вижу поводов для беспокойства. Наоборот, это очень интересно! Можно сказать, мы сейчас находимся на взлетной полосе. Строится новая команда, ей предстоит увлекательное путешествие. Надеюсь, оно получится запоминающимся и очень удачным.

– Важно, что в команде вновь появилась серьезная конкуренция.

– Полностью с вами согласен. Уже видны предпосылки для того, чтобы на тренировке сыграть двусторонний матч одиннадцать на одиннадцать. Когда такое происходило в последний раз? Бывает, что в твоем распоряжении 13-14 футболистов, но когда команда сражается на нескольких фронтах, обойма должна быть гораздо больше. Потому как порой ротация просто необходима. Кроме того, сам факт конкуренции имеет большое значение для профессионального роста футболистов.

– Несколько слов о стартовом отрезке сезона. Мы с вами уже обсуждали победу над "Локомотивом" в поединке за Суперкубок России. Теперь поговорим о ситуации в чемпионате.

– Если оценивать качество игры, показанное нами в последних матчах перед сентябрьским перерывом на игры сборных, присутствует небольшое сожаление. Из-за того, что мы чуть недобрали очков. Наверное, будь у нас побольше времени в нынешнем составе, мы бы лучше выступили в матчах против "Крыльев Советов" или "Енисея", при всем уважении к этим командам. Набери мы на пару очков больше, можно было бы оценить стартовый отрезок как очень неплохой.

– Порадовали две крупные домашние победы над "Арсеналом" и "Уралом". Можно ли сказать, что в этих матчах у команды многое получалось?

​– Здесь очень помогла энергетика нашего стадиона. Болельщики пришли посмотреть на новую команду, обеспечили нам отличную поддержку. Мы, полагаю, ответили взаимностью. Играли, а не мучились, искали счастья у чужих ворот, шли вперед, даже когда счет был крупным.