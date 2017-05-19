Виктор Гончаренко: "Будь в ЦСКА Думбья или Муса, вероятно, наша результативность была бы выше"

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко подчеркнул, что команда такого уровня не должна делить матчи на домашние и выездные, информирует клубная пресс-служба. Специалист отметил, что армейцам "неплохо удается" действовать в позиционном нападении.

– ЦСКА этой весной очень хорошо выступал на выезде – победил в Грозном, Уфе и Перми, сыграл вничью в Краснодаре при серьезном игровом преимуществе. В чем секрет столь успешной игры вне родных стен?

– Команда такого уровня не должна делить матчи на домашние и выездные. Где бы ни выступал ЦСКА, существует футбольное поле размером 105 на 68 метров, нужно выходить и добиваться результата. Безусловно, мы учитываем, что те же "Уфа" и "Амкар" принимают соперников на искусственных полях, но и у нас есть соответствующий тренировочный газон, чтобы к этому подготовиться. Разница может быть только в антураже. На нашей домашней арене его вполне можно назвать суперфутбольным. Мы привыкли к родному стадиону, к поддержке болельщиков, которые мотивируют команду уже в тот момент, когда она выходит на разминку.



– В конце апреля команда провела на армейской арене два столичных дерби в течение четырех дней. Сначала был повержен "Локомотив", которому ЦСКА забил четыре безответных мяча.

– В этот день многое сложилось так, как нам было нужно. Подошли к матчу в очень хорошем состоянии, сумели проявить свои сильные стороны и в то же время сделали так, чтобы нейтрализовать главные козыри "Локомотива". Команда полностью реализовала план на игру, понимая, как надо атаковать и защищаться именно против конкретного противника. Забили один мяч, потом – другой, после чего раскрепостились и провели еще немало острых атак.



– Весьма любопытный факт: в команде образца нынешнего сезона нет явного бомбардира. Вот и "Локомотиву" забивали четыре разных футболиста.

– Здесь есть как плюсы, так и минусы. Обратите внимание, практически в каждой команде присутствует главный снайпер. В "Краснодаре" – Федор Смолов, в "Спартаке" – Промес, в "Зените" – Артем Дзюба и так далее. Вполне вероятно, будь у нас в составе стабильно играющий форвард уровня Сейду Думбья или Ахмеда Мусы, результативность команды, скорее всего, была бы выше. Впрочем, это опять же всего лишь предположение. В нынешней ситуации очень важно, как мы действуем в позиционном нападении, насколько грамотно распределяем роли и выводим игроков на ударные позиции. На мой взгляд, нам это вполне неплохо удается.