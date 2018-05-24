Виктор Файзулин - о прощании с "Зенитом": "Заранее думал о том, что сказать. Слезы накатывали"

Бывший полузащитник сборной России и "Зенита" Виктор Файзулин в интервью "СЭ" признался, что не мог сдержать слез во время прощания с клубом. Он отметил, что готовился к финальной речи заранее.

Файзулин попрощался с сине-бело-голубыми после окончания сезона-2017/18 чемпионата России. Однако за клуб хавбек не играл последние два с половиной года из-за травмы.

– Эти проводы сидели в подсознании, потому что я начал готовить себя заранее, – сказал Файзулин. – Думал о том, что сказать, а чего не стоит говорить. Но когда вышел к микрофону, понял – всего все равно не выразишь. Да и слезы накатывали. Мне потом говорили, что я не так сильно плакал. Но я столько раз это прокрутил в мыслях, переварил, похлопал болельщикам и даже поплакал дома, что в итоге решил – как будет, так и будет.

– О чем думали во время круга почета?

– Просто шел и махал трибунам. Что еще надо делать, не понимал. У Миммо, конечно, совсем другая ситуация – он отыграл последний матч за "Зенит", и ему больно было. А у меня было чувство, что все это не со мной происходит, потому что я через это уже прошел.

– Почему не стали прыгать вместе с болельщиками, когда стояли у виража? Казалось, что хотели.

– Так и есть. Если честно, немного скованно себя чувствовал. В какой-то момент не знал, что делать. Кричать? Но я не настолько эмоциональный человек. Дома я могу пересмотреть подобные моменты и прочувствовать все, и слеза может скатиться. В тот день так и было, и еще не раз будет. (Гоша ЧЕРНОВ)

Полная версия интервью Файзулина – здесь