Виктор Булатов: "Слышал, что Каррера меньше прислушивался к Пилипчуку, чем в чемпионском сезоне"

Экс-полузащитник "Спартака" и сборной России Виктор Булатов прокомментировал уход тренера Романа Пилипчука из штаба красно-белых по окончании этого сезона. По его словам, главный тренер команды Массимо Каррера стал меньше присолушиваться к специалисту.

– В этом сезоне главный тренер Массимо Каррера меньше советуется с Пилипчуком, и с этим связывают падение результатов. Ваше мнение?

– Не хочется тыкать пальцем в небо – вскружило ли чемпионство голову Каррере или нет. Слышал, что он стал меньше прислушиваться к Пилипчуку, пригласил нового тренера по физподготовке.

Пилипчук работает в "Спартаке" с июня 2016 года, когда он вошел в штаб Дмитрия Аленичева, а затем стал помощником Массимо Карреры. Ранее 51-летний специалиста возглавлял донецкий "Олимпик", "Спартак" из Юрмалы и был старшим тренером сборной Таджикистана.

За два тура до конца сезона РФПЛ "Спартак" занимает второе место в турнирной таблице, имея в активе 53 очка. Его ближайшими соперниками являются ЦСКА (52), "Зенит" (50) и "Краснодар" (50). Лидирует – "Локомотив"​ (57). (Евгений БЕЛОУСОВ)