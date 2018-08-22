Ветераны "Ростова" предпочитают "Олимп-2" арене чемпионата мира

Защитник "Ростова" Сергей Паршивлюк сравнил "Олимп-2" и стадион, построенный к чемпионату мира-2018.
- Знаю, ветеранам "Ростова" нравится больше "Олимп-2", но мне по душе новый стадион. Он современный, крутой. Это совсем другие ощущения, - цитирует "Российская газета" Паршивлюка.
Команда переехала на "Ростов Арену" в конце сезона-2017/18.
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Дополнительная информация
https://rg.ru/2018/08/21/reg-ufo/sergej-parshivliuk-karpin-stal-spokojnee-rassuditelnee.html