Ветераны "Ростова" предпочитают "Олимп-2" арене чемпионата мира

Защитник "Ростова" Сергей Паршивлюк сравнил "Олимп-2" и стадион, построенный к чемпионату мира-2018.

- Знаю, ветеранам "Ростова" нравится больше "Олимп-2", но мне по душе новый стадион. Он современный, крутой. Это совсем другие ощущения, - цитирует "Российская газета" Паршивлюка.

Команда переехала на "Ростов Арену" в конце сезона-2017/18.

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