Вероятность ухода Промеса из "Спартака" зимой - не более 10 процентов

По информации "СЭ", с высокой долей вероятности нападающий "Спартака" Квинси Промес не покинет клуб в ходе зимнего заявочного периода. Вероятность ухода голландца – не более 10 процентов.

Форвард не скрывает желания перейти в один из топ-клубов Европы, однако "Саутгемптон", об интересе которого сообщили британские СМИ, к таковым не относится.

Кроме того, руководство красно-белых рассчитывает на Промеса в борьбе за Кубок России, место в Лиге чемпионов на следующий сезон, а также в успешном выступлении в Лиге Европы.

Отметим, что в контракте футболиста прописаны отступные в размере 30 миллионов евро для европейских клубов, и 50 миллионов - для команд из Китая.