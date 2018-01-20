19:58 | Футбол — РФПЛ

Вероятность ухода Промеса из "Спартака" зимой - не более 10 процентов

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По информации "СЭ", с высокой долей вероятности нападающий "Спартака" Квинси Промес не покинет клуб в ходе зимнего заявочного периода. Вероятность ухода голландца – не более 10 процентов.

Форвард не скрывает желания перейти в один из топ-клубов Европы, однако "Саутгемптон", об интересе которого сообщили британские СМИ, к таковым не относится.

Кроме того, руководство красно-белых рассчитывает на Промеса в борьбе за Кубок России, место в Лиге чемпионов на следующий сезон, а также в успешном выступлении в Лиге Европы.

Отметим, что в контракте футболиста прописаны отступные в размере 30 миллионов евро для европейских клубов, и 50 миллионов - для команд из Китая.

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Материалы сюжета: Зима РФПЛ-2017/18. Главное
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КОММЕНТАРИИ (3)
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Светлана Морозова

Пацаны! Вам полезно будет!! vk.cc/7BWNiZ

20:33

ЗЮК~

Откуда взялась эта цифра?Почему не 8% или 11%?Донное дно.

20:16

Вятчеславик, ромбик в моём сердц

В вопросе трансферов всегда 50/50, либо уйдёт, либо нет.

20:16