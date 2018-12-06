15:46 | Футбол — РПЛ

"Верим, что вернемся!" "Амкар" - о своем дне рождения

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"Амкар" в своем официальном Твиттере поздравил себя с днем рождения. Клуб был основан 6 декабря 1994 года.

С Днем Рождения, "Амкар"! Верим, что вернемся! И красный и черный! И только красно-черный! - сообщается в Твиттере пермского клуба.

Напомним, что "Амкар" был расформирован 18 июня 2018 года из-за финансовых проблем. Наивысшим достижением пермского клуба в чемпионате России стало четвертое место в сезоне-2008. 

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