"Верим, что вернемся!" "Амкар" - о своем дне рождения

"Амкар" в своем официальном Твиттере поздравил себя с днем рождения. Клуб был основан 6 декабря 1994 года.

С Днем Рождения, "Амкар"! Верим, что вернемся! И красный и черный! И только красно-черный! - сообщается в Твиттере пермского клуба.

Напомним, что "Амкар" был расформирован 18 июня 2018 года из-за финансовых проблем. Наивысшим достижением пермского клуба в чемпионате России стало четвертое место в сезоне-2008.

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