Васин выиграл соревнования по системе "плюс-минус" на первом сборе ЦСКА

Тренерский штаб ЦСКА провел подсчет результатов соревнований по системе "плюс-минус". На первом сборе каждому футболисту после ряда упражнений и всех мини-матчей и двусторонок зачислялись баллы в личный рейтинг.

Первое место в итоге занял Виктор Васин, второе-четвертое разделили Мариу Фернандес, Бибрас Натхо и Алан Дзагоев.

– Рад, что выиграл общий зачет. Но особого значения этому не придаю, все ребята проявили себя очень хорошо, – приводит пресс-служба армейцев слова Васина. – Победа в соревнованиях на "плюс-минус" – вовсе не главное. Куда важнее как можно лучше подготовиться к сезону.