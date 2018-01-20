Васин выиграл соревнования по системе "плюс-минус" на первом сборе ЦСКА

Тренерский штаб ЦСКА провел подсчет результатов соревнований по системе "плюс-минус". На первом сборе каждому футболисту после ряда упражнений и всех мини-матчей и двусторонок зачислялись баллы в личный рейтинг.
Первое место в итоге занял Виктор Васин, второе-четвертое разделили Мариу Фернандес, Бибрас Натхо и Алан Дзагоев.
– Рад, что выиграл общий зачет. Но особого значения этому не придаю, все ребята проявили себя очень хорошо, – приводит пресс-служба армейцев слова Васина. – Победа в соревнованиях на "плюс-минус" – вовсе не главное. Куда важнее как можно лучше подготовиться к сезону.
Дополнительная информация
https://www.pfc-cska.com/novosti/vse-novosti/novosti-osnovy/pfk-cska-v-kampoamore-den-odinnadtsatyy/