Василий Березуцкий: "Сейчас у нас и в тюрьме можно сборную собрать"

Бывший защитник сборной России и ЦСКА Василий Березуцкий в интервью "СЭ" иронично ответил на вопрос журналиста об их классе в ВШТ. Среди обучавшихся были такие футболисты как Александр Кержаков, Дмитрий и Кирилл Комбаровы, Владимир Габулов, Денис Глушаков и многие другие.

Березуцкий иронично отметил, что сборную можно собрать не только из класса учеников ВШТ, но и в тюрьме.

– Из вашего класса можно сборную собрать.

– Сейчас у нас и в тюрьме можно сборную собрать, и здесь тоже. Если бы мы заявились сейчас группой, в тройке бы были.

– Тюрьму обыграли бы?

– Зарекаться не будем, непонятно, за какую команду будем играть. Какая сильнее – за ту и будем, как обычно.

Василий Березуцкий – об обучении на тренера и контракте с "Витессом"