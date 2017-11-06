Василий Березуцкий: "Большое число молодых игроков? Импортозамещение дает о себе знать"

Защитник ЦСКА Василий Березуцкий позитивно отозвался о том, что многие клубы чемпионата России дают шанс проявить себя молодым игрокам. Вместе с тем, 35-летний игрок армейцев признал, что ставка на своих воспитанников частично связана с ростом трансферной стоимости легионеров.

- Импортозамещение дает о себе знать. Сейчас цены на хороших игроков взлетели вверх. Клубам, которые у нас в основном поддерживаются государством или государственными спонсорами, тяжело совершать такие покупки, - сказал Березуцкий в интервью колумнисту "СЭ" Илье Казакову в эфире передачи "Футбол России" на канале "Россия 24". - По ходу чемпионата мы увидели, что молодежь есть. Понятно, что это не происходит за одну секунду. Но когда ты даешь молодежи шанс, даешь ей развиваться и играть, она будет прогрессировать и показывать какие-то результаты. Я всегда говорил, и буду говорить: "Как только "закончатся" какие-то футболисты, появятся новые".

Так, Юрий Павлович (Семин. - Прим. "СЭ"), который проработал в футболе много лет, дает шанс молодым . Мы видим, что команда занимает первое место. А приводя в пример тот же "Зенит", который вкладывает большие деньги в иностранных футболистов, находится на второй строчке.

Об этом (развитии молодых игроков. - Прим. "СЭ") надо думать и понимать, что не все так плохо.