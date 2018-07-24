Валерию Маслову установят памятник на кладбище

В среду на Троекуровском кладбище будет установлен памятник бывшему футболисту и игроку в хоккей с мячом Валерию Маслову. Церемония начнется в 10.30 на могиле Маслова на 25-м участке.

В качестве хоккеиста с мячом Маслов выступал в калининградском "Труде" и московском "Динамо" с 1959 по 1979 год, став 10-кратным чемпионом СССР и восьмикратным чемпионом мира в составе сборной.

В футбол Маслов профессинально играл с 1958 по 1975 год за "Труд", московское, вологодское и махачкалинское "Динамо", став со столичным клубом чемпионом СССР-1963 и обладателем Кубка страны-1967 и 1970.

После завершения футбольной карьеры работал тренером и селекционером в ряде советских и российских клубов.

Умер Валерий Маслов 27 июля 2017 года в возрасте 77 лет.