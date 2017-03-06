Валерий Шмаров: "Спартак" пока не показывает чемпионскую игру"

Бывший нападающий "Спартака", двукратный чемпион СССР Валерий Шмаров в интервью "СЭ" выразил мнение, что красно-белые не показывают чемпионскую игру. При этом он отметил: по самоотдаче претензий к игрокам нет.

– У красно-белых просматривается чемпионская игра?

– Честно? Пока нет. Но мне понравилось, что в этой встрече ребята бились от ножа, по самоотдаче ни один футболист не заслуживает претензий. Если "Спартак" каждый матч проведет с таким настроем, его точно никто не догонит. (Александр КРУЖКОВ)

Полностью интервью Шмарова