05:41 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Валерий Шмаров: "Спартак" пока не показывает чемпионскую игру"

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Бывший нападающий "Спартака", двукратный чемпион СССР Валерий Шмаров в интервью "СЭ" выразил мнение, что красно-белые не показывают чемпионскую игру. При этом он отметил: по самоотдаче претензий к игрокам нет.

– У красно-белых просматривается чемпионская игра?

– Честно? Пока нет. Но мне понравилось, что в этой встрече ребята бились от ножа, по самоотдаче ни один футболист не заслуживает претензий. Если "Спартак" каждый матч проведет с таким настроем, его точно никто не догонит. (Александр КРУЖКОВ)

Полностью интервью Шмарова

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КОММЕНТАРИИ (1)
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Димитрий999

Показывает... Даже без Промеса.

06:21

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