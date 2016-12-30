Валерий Непомнящий: "Помочь "Томи"? Не думаю, что дело в тренере"

Бывший главный тренер "Томи" Валерий Непомнящий разочарован тем, что происходит с клубом. Ранее сообщалось, что томичи испытывают серьезные финансовые проблемы и могут потерять ряд основных футболистов.

Сегодня гендиректор "Томи" Руслан Киселев заявил, что клуб уже не надеется сохранить место в премьер-лиге.

- У "Томи" сейчас проблемы. Что можете сказать в поддержку бывшему клубу? - вопрос Непомнящему.

- Очень жаль и очень досадно все, что происходит с "Томью". Это незаживающая рана. Может показаться, что говорю пафосно, но, на самом деле, все так и есть. Томск заслуживает, чтобы там была команда.

- Если бы вас пригласили помочь в такой трудный момент, согласились бы?

- Знаете, не думаю, что дело в тренере.

- Вам предлагали должность в РФС...

- Из беседы с Виталием Леонтьевичем Мутко понял, что речь шла о том, чтобы возглавить департамент сборных команд. Деталей не знаю, но пока что процесс остановился. Возможно, из-за рождественских каникул или каких-то бюрократических формальностей. Но пока что все на той же фазе, с которой все начиналось. (Ярослав СУСОВ)

Полная версия интервью с Непомнящим