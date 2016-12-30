Руслан Киселев: "У "Томи" уже нет задачи остаться в премьер-лиге"

Гендиректор "Томи" Руслан Киселев заявил, что клуб уже не надеется сохранить место в премьер-лиге. Томичи испытывают серьезные финансовые проблемы и могут потерять ряд основных футболистов. После 17 туров на счету команды 9 очков и последнее место в турнирной таблице.

- Теперь у нас нет задачи остаться в премьер-лиге, задача сейчас у нас поставлена руководством области - сохранить наш молодежный костяк, наиграть их в премьер-лиге и уже с опытом, который они приобретут в премьер-лиге, выступать в первенстве ФНЛ, - цитирует sibnovosti.ru Киселев.