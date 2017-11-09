Валерий Непомнящий: "Не уверен, что мужчины на месте Смородской выдержали бы"

Бывший главный тренер "Томи" Валерий Непомнящий высоко оценил работу экс-президента "Локомотива" Ольги Смородской. Должность президента она занимала с 2010 по 2016 год. За это время железнодорожники завоевали бронзу чемпионата России и выиграли Кубок страны.

- Воспринимаю ее как сильного менеджера, - сказал Непомнящий в интервью youtube-каналу "ЛетМиСпик".

- Но она плохо работала в "Локомотиве"...

- Это спорный вопрос. По результату - да. Но моментов было много, которые не совсем правильно воспринимаются. Не уверен, что мужчины, оказавшиеся на ее месте, выдержали бы.

- Смородская разбирается в футболе?

- Она очень неглупый человек. Мы с ней встречались в разные периоды, и разница в ее познаниях очень сильно отличалась. Когда мы начали обмениваться мнениями о нашей сборной после чемпионата Европы, то во многих вещах совпали.