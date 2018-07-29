Валерий Карпин: "Задача "Ростова" – выиграть чемпионат России"

Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин поделился впечатлениями после матча с "Ахматом" (1:0) в первом туре чемпионата России и рассказал о задачах команды на сезон.

- Удовлетворены ли вы действиями группы атаки?

- Так как выиграли, скажу, что удовлетворен, хотя, наверное, слукавлю.

- Планируются ли покупки игроков в группу атаки?

- Это вопрос к руководству клуба. Те игроки, что есть, меня устраивают, но любой тренер в мире хочет усиления.

- Задачи на сезон можно решать и с нынешним составом?

- Уверен, что можно решать

- А что за задачи, кстати?

- Задача - выиграть чемпионат. Вот - даже вы смеетесь. (Юрий ПЛОХОТНИЧЕНКО)

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