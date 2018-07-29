Валерий Карпин: "Задача "Ростова" – выиграть чемпионат России"

Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин поделился впечатлениями после матча с "Ахматом" (1:0) в первом туре чемпионата России и рассказал о задачах команды на сезон.
- Удовлетворены ли вы действиями группы атаки?
- Так как выиграли, скажу, что удовлетворен, хотя, наверное, слукавлю.
- Планируются ли покупки игроков в группу атаки?
- Это вопрос к руководству клуба. Те игроки, что есть, меня устраивают, но любой тренер в мире хочет усиления.
- Задачи на сезон можно решать и с нынешним составом?
- Уверен, что можно решать
- А что за задачи, кстати?
- Задача - выиграть чемпионат. Вот - даже вы смеетесь. (Юрий ПЛОХОТНИЧЕНКО)
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