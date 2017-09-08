Валерий Карпин: "В любом нормальном клубе при совершении трансферов мнением тренера интересуются"

Бывший главный тренер "Спартака" Валерий Карпин в интервью "СЭ" отметил, что нет ничего удивительного в том, что наставники российских топ-клубов влияют на трансферную работу. Также он считает, что это нормальная практика для клубов.

– Одна из тенденций летнего трансферного рынка – ситуация, когда селекцию в ряде клубов РФПЛ де-факто поручают тренерам. Каррера ей занимался, Манчини привозил аргентинцев, Семин блокировал переходы.

– Что значит – поручают? Если про Карреру говорить – якобы это так – но это якобы. Мы гадаем на кофейной гуще. То, что за тренером последнее слово, нормально. Условно, клуб хочет потратить 10 миллионов евро, а тренер не видит человека в команде. Зачем выкладывать деньги, если они будут выброшены на ветер?

– Вы считаете, что в "ПСЖ" спрашивают тренера, каких футболистов ему покупать?

– Не знаю, как именно в Париже, но в любом нормальном клубе мнением тренера интересуются. Так должно быть. Если тратится 10 миллионов на игрока и тренеру говорят: "Делай с ним, что хочешь", значит, в клубе не все нормально. Но есть тонкий момент – одно дело идти на поводу у тренера и делать так, как скажет он, во всем. Другое – решать, соответствует ли желание тренера и квалификация исполнителя уровню команды, будет ли игрок полезен даже после ухода тренера. (Сергей ЕГОРОВ)

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