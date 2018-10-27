Валерий Карпин: "Удаление немного подпортило впечатление от игры"

Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин после матча 12-го тура РПЛ против "Анжи" (1:0) заявил, что удаление хавбека Дмитрия Скопинцева немного испортило впечатление от игры. 21-летний хавбек получил вторую желтую карточку за симуляцию на 53-й минуте встречи.

- Есть радость от результата. ведь мы добыли три очка, - сказал Карпин в эфире канала "Матч Премьер". - В первом тайме сделали все, что планировали: высоко прессинговали, а также вступали в отборы после потери мяча. Удаление немного подпортило все впечатление. Но и в меньшинстве мы не дали практически ничего создать, кроме навала на последних минутах. Ребята отработали по полной программе. Хочу поздравить их и болельщиков. Второе место? Это все ни о чем. В конце мая посмотрим. Двигаемся дальше.

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