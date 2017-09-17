Валерий Гладилин: "Спартак" в психологической яме"

Бывший тренер "Спартака" Валерий Гладилин после матча 10-го тура чемпионата России против "Тосно" (2:2) отметил, что руководству красно-белых нужно наводить в команде порядок. Он также добавил, что в этом сезоне "Спартак" уже никто не боится.

– Игра с "Тосно" оставила, наверное, не самое приятное впечатление. Что происходит с командой?

– Это уже неоднократно повторяется. То же самое было в Лиге чемпионов, когда красно-белые вели в счете и пропустили мяч, – сказал Гладилин. – Видимо, игроки решили доехать на том багаже, стали беречь силенки. Снижается концентрация, а уровень футболистов не очень высокий, чтобы играть не в полную силу. Им не хватает мастерства, чтобы играть за счет класса. Поэтому идет снижение внимания, теряются позиции. Этим сразу пользуется противник, который мотивирован и ни в чем им не уступает. А превосходство он получает за счет мотивации. "Спартак" сам проигрывает эти матчи. Нужно было забивать второй мяч, а москвичи решили сохранить 1:0. Нельзя здесь винить кого-то одного. Это в команде что-то не так. Победный дух надломлен.

"Спартак" уже никто не боится. В том году с ним считались, потому что "Спартак" бился за каждое очко. А сейчас никто не боится. Даже "Тосно", оставшись вдесятером, играет на результат. А по-хорошему нужно внутри разбираться. У команды грамотный специалист, опытный состав, команда стала чемпионом. Не хотелось бы повторения английского чемпиона – "Лестера". "Спартак" – самый титулованный клуб России, и ему нельзя превращаться в "Лестер", который выигрывает золото раз в сто лет. Руководству нужно наводить порядок.

– Может, Каррера уже не управляет командой, потому что игроки после замены ему руку не пожимают?

– В том году "Спартак" сражался с первой и до последней минуты. Выиграл много матчей со счетом 1:0. А сейчас, ведя 2:0 против десяти человек, футболисты прекращают играть. Это психологическая яма. Устать они не могли, потому что чемпионат только начался. В коллективе не все в порядке, и в этом они должны разобраться сами. Если появились какие-то группировки в команде, и нет единого коллектива – результата не будет. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)

Трансляция матча "Тосно" - "Спартак" // Как судили "Тосно" и "Спартак". 5 спорных моментов