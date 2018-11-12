Валерий Газзаев: "В первом тайме с "Зенитом" ЦСКА показал футбол, к которому и должен стремиться"

Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев – о победе красно-синих над "Зенитом" (2:0) в центральном матче 14-го тура РПЛ.

– Это пока лучший матч ЦСКА в этом сезоне?

– Первый тайм в исполнении армейцев – просто блестящий! Я бы даже сказал – идеальный с точки зрения командных действий. Это тот футбол, к которому ЦСКА и должен стремиться. Практически тотальное, безоговорочное превосходство хозяев. Ведь фактически игра шла на одной половине поля. В первые 45 минут москвичи могли даже упрочить свое преимущество. А после перерыва мы видели уже довольно равное противостояние, практически без моментов. Видимо, у Семака состоялся в раздевалке непростой разговор с футболистами. Считаю, что лидер нашего чемпионата не имеет права так выглядеть в статусном, репутационном матче. (Виталий Айрапетов)

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