03:00 | Футбол — РПЛ

Валерий Газзаев: "В первом тайме с "Зенитом" ЦСКА показал футбол, к которому и должен стремиться"

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Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев – о победе красно-синих над "Зенитом" (2:0) в центральном матче 14-го тура РПЛ. 

 
11 ноября. Москва. ЦСКА - &quot;Зенит&quot; - 2:0. Красно-синие всухую обыграли лидера чемпионата."Зенит" устал: ЦСКА не оставил шансов лидеру премьер-лиги

– Это пока лучший матч ЦСКА в этом сезоне?

– Первый тайм в исполнении армейцев – просто блестящий! Я бы даже сказал – идеальный с точки зрения командных действий. Это тот футбол, к которому ЦСКА и должен стремиться. Практически тотальное, безоговорочное превосходство хозяев. Ведь фактически игра шла на одной половине поля. В первые 45 минут москвичи могли даже упрочить свое преимущество. А после перерыва мы видели уже довольно равное противостояние, практически без моментов. Видимо, у Семака состоялся в раздевалке непростой разговор с футболистами. Считаю, что лидер нашего чемпионата не имеет права так выглядеть в статусном, репутационном матче. (Виталий Айрапетов)

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ЦСКА - Зенит

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