Валерий Газзаев: "Уверен, после сезона Семин "проставится"

Бывший главный тренер ЦСКА и сборной России, депутат Госдумы Валерий Газзаев считает, что наставник "Локомотива" Юрий Семин, выиграв чемпионат страны, в очередной раз показал свой уровень. Комментируя разговоры о конфликтах в московском клубе, специалист отметил, что каждый должен заниматься своим делом.

– Я, конечно же, уже поздравил Юрия Павловича – пока что только по телефону, без стола. Но уверен, после завершения сезона он что-нибудь запланирует и "проставится"! (Смеется.)

"Локомотив" – чемпион совершенно по праву. А вклад главного тренера в этот успех – огромен. Именно при нем свой лучший футбол стали демонстрировать Денисов, Фернандеш, братья Миранчук, Игнатьев, Фарфан, Рыбус. Кого-то из них давно списали, другие не могли выйти на новый уровень. А в итоге все футболисты показали стабильность и помогали команде.

Не согласен со словами президента "Локомотива" о том, что якобы только два игрока "нацеливали всех на чемпионство". Все-таки это делал прежде всего главный тренер. Юрий Павлович – профессионал до мозга костей, который в очередной раз показал свой уровень. Опытный тренер разбирается в психологии, понимает стратегию турнирной борьбы, знает, куда поставить и как раскрыть каждого игрока, находится в курсе тактических инноваций. Его роль состоит в том, чтобы нацелить всех на решение общей задачи, управлять командой и создать коллектив единомышленников, нацеленных на большую победу. Это Семину удалось великолепно! Что касается разговоров про определенные конфронтации внутри "Локомотива" – так просто каждый должен заниматься своим делом. У тренера свои задачи, у президента клуба – свои. (Дмитрий СИМОНОВ)

Полная версия интервью с Валерием Газзаевым



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