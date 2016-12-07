18:27 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Валерий Газзаев: "Слуцкий немного передохнет и примет другой клуб"

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Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев в интервью "СЭ" выразил мнение, что Леонид Слуцкий передохнет и возглавит другой клуб. Ранее стало известно, что сегодняшний матч группового турнира Лиги чемпионов против "Тоттенхэма" станет последним для Слуцкого у руля красно-синих.

– В тренерском деле должна быть высочайшая мотивация, которая передается игрокам, - отметил Газзаев. - Ничего вечного в нашей жизни не бывает. Думаю, Слуцкий немного передохнет и примет другой клуб.

– В России или он готов к работе в европейском клубе?

– Мне тяжело ответить на этот вопрос. Лучше его задать самому Слуцкому. Только он сам знает, к чему готов.

Полностью интервью Газзаева

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КОММЕНТАРИИ (4)
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Rastan

Скорее, в один, из огромного количества, Маккаби.

19:37

эстонский армеец

Если только в какой-нибудь Польше.

19:36

футбол_2018

Да клуб веселых и находчивых!!!!!

19:15

kaduly

Ну этот клуб крылья советов

18:38

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