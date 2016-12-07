Валерий Газзаев: "Слуцкий немного передохнет и примет другой клуб"

Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев в интервью "СЭ" выразил мнение, что Леонид Слуцкий передохнет и возглавит другой клуб. Ранее стало известно, что сегодняшний матч группового турнира Лиги чемпионов против "Тоттенхэма" станет последним для Слуцкого у руля красно-синих.

– В тренерском деле должна быть высочайшая мотивация, которая передается игрокам, - отметил Газзаев. - Ничего вечного в нашей жизни не бывает. Думаю, Слуцкий немного передохнет и примет другой клуб.

– В России или он готов к работе в европейском клубе?

– Мне тяжело ответить на этот вопрос. Лучше его задать самому Слуцкому. Только он сам знает, к чему готов.

Полностью интервью Газзаева