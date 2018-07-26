Валерий Газзаев: "Нас ждет отличное начало российского сезона"

Известный российский тренер, заместитель главы комитета по физкультуре, спорту и делам молодежи Госдумы РФ Валерий Газзаев поделился ожиданиями от сезона-2018/19 в российском футболе.

– Нас ждет отличное начало российского сезона, великолепный тестовый матч: в Суперкубке встретятся две лучшие команды, чемпион и вице-чемпион, которым предстоит отстаивать честь нашего футбола в Лиге чемпионов, - сказал Газзаев. - ЦСКА ждет серьезное обновление. Ушли Игнашевич и братья Березуцкие – три легенды, которые 16 лет показывали высочайший уровень игры. Те достижения, что есть у них на уровне сборной и клуба – редкость в современном футболе. Они добились успеха прежде всего за счет таланта и трудолюбия. Теперь уже без них строится новый ЦСКА – и новички армейцев должны помнить традиции. Ведь именно ЦСКА на протяжении более 15 лет является флагманом российского футбола наряду с "Зенитом". "Локомотив" великолепно провел прошлый сезон и по заслугам стал чемпионом, но теперь на команду и соперники, и зрители станут смотреть совсем по-другому. Именно по "Локо" и ЦСКА, а также по "Спартаку", если тот пробьется в Лигу чемпионов, будут судить об уровне футбола в нашей стране. Хочется чтобы лучшие клубы России показали такой же высокий результат, как и национальная сборная. И оценивать игру команд непременно будут в разрезе увиденного на чемпионате мира-2018. (Дмитрий СИМОНОВ)

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