Валентина Яшина: "Панченко - единственное светлое пятно в "Динамо"

Валентина Яшина, вдова легендарного Льва Яшина, в интервью "СЭ" отметила, что "Динамо" в этом сезоне будет сложно подняться выше восьмого места в турнирной таблице. По ее словам, единственное светлое пятно в команде - это нападающий Кирилл Панченко.

– Какое место по итогам сезона будет считаться для "Динамо" успехом?

– Конечно, было бы здорово в пятерку попасть. Если же реально смотреть на вещи, финиширует команда в районе 8 -10 места. Подняться выше будет трудно. Слишком много молодежи, а теперь еще и Ионов в "Ростов" ушел. Стартовало "Динамо" неплохо, героически вытащило матч со "Спартаком". Однако в последних турах не радует. Единственное светлое пятно – Панченко, уже четыре гола забил. А остальные… Бьют, бьют, бьют – но мяч летит куда угодно, только не в створ!

– С Калитвинцевым знакомы?

– Нет. Вот с Черчесовым, когда он "Динамо" тренировал, иногда общалась. Мы и сейчас видимся, на матчи в Химки приезжает регулярно. Я с симпатией к нему отношусь – все-таки в прошлом вратарь. Хотя Лева никогда не стремился стать главным тренером. (Александр КРУЖКОВ)

Полное интервью Валентины Яшиной