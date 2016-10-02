21:40 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Валентин Иванов: "Один момент дал повод для разговора о том, что судейство было против "Спартака"

Валентин ИВАНОВ. Фото Татьяна ДОРОГУНИНА, "СЭ"
Валентин ИВАНОВ. Фото Татьяна ДОРОГУНИНА, "СЭ"
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Сегодня. Санкт-Петербург. "Зенит" - "Спартак" - 4:2. У гостей было очень много претензий к главному арбитру Сергею ИВАНОВУ (справа).Арбитр ошибся - "Зенит" заработал пенальти. Насколько обоснованны претензии "Спартака"

Глава Департамента судейства и инспектирования РФС Валентин Иванов оценил самый резонансный эпизод центрального матча 9-го тура между "Зенитом" и "Спартаком" (4:2). Спорный момент произошел во втором тайме матча. Арбитр Сергей Иванов не зафиксировал фол Доменико Кришито на Квинси Промесе. У защитника питерцев уже была желтая карточка, и он мог получить вторую за нарушение правил. В ответной атаке питерцы заработали 11-метровый удар, который реализовал Жулиану.

– Как прокомментируете эпизод?

– Ситуация должна был закончиться тем, что арбитр назначает штрафной, показав вторую желтую карточку Кришито – за срыв перспективной атаки.

– Вы были в Петербурге на матче и наверняка в курсе, почему этого не произошло.

– В момент нарушения правил главный арбитр Сергей Иванов бежал к месту событий и готов был давать свисток. Но в этот момент ассистент, который находился рядом с эпизодом, по радиосвязи сказал, что это не фол, что фола там нет. Далее пошла атака в другую сторону, назначен пенальти, что дало повод для разговора о том, что судейство было против "Спартака". Да, повод есть об этом говорить.
– Что скажете в целом по работе бригады?

– У меня есть претензии по некоторым ситуациям, но они по решениям в обе стороны. И не случись того самого момента, это был бы рабочий разговор внутри сообщества. Но то, что случилось, дает иной повод для раздувания скандала. Момент произошел, это наша вина. Ситуация нерядовая, и именно поэтому говорю сейчас, вечером после игры, а не несколько дней спустя, уже получив рапорт инспектора. Я говорил с инспектором, с судьями – мне объяснили, как все случилось. И конечно, это очень плохо. Таких вещей быть не должно. (Сергей ЕГОРОВ)

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КОММЕНТАРИИ (4)
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Чупа-чупас

А разве это первый раз после просёра свинок?

21:53

Dexterous

Как можно смотреть только на этот эпизод?! Надо посмотреть на все решения комплексно и как они трактовались! Ивановы, блин...

21:53

ki

так чё, таки заговор есть ?

21:52

Exsorsist

А вот и первый проплаченный голос подал. )))

21:50

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