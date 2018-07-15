Вагнер Лав остался в запасе "Бешикташа" на матч с ЦСКА

Бывший нападающий ЦСКА Вагнер Лав не попал в стартовый состав "Бешикташа" на товарищеский матч против армейцев. С первых минут в составе турецкого клуба сыграет другой экс-игрок москвичей - защитник Джанер Эркин.
Полностью состав "Бешикташа" выглядит следующим образом;
Фабрисио - Гекхан Генюл, Митрович, Неджип, Джанер - Медель, Толгай, Огузхан - Бабел, Ларин;
Запасные: Толга, Фатих, Дорухан, Адриану, Ленс, Езбилис, Оркан, Мерткан, Мустафа, Вагнер Лав.
Матч состоится сегодня, 15 июля. Начало игры - 15.00 по московскому времени.