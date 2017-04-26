Вадим Скрипченко: "Для "Крыльев" победа над "Арсеналом" стратегически важна"

Главный тренер "Крыльев Советов" Вадим Скрипченко в преддверии матча 25-го тура чемпионата России против "Арсенала" заявил, что его команда подходит к этой встрече в хорошем состоянии. Специалист надеется обыграть тульский клуб, чтобы оторваться от соперника в турнирной таблице.

– Думаю, что этот матч важен для обеих команд, – сказал во флеш-интервью на телеканале "Наш футбол" Скрипченко. – Все предельно просто, мы впереди соперника по очкам. Он постарается навязать свою борьбу, чтобы добиться положительного результата. В последних играх мы показали качественный футбол. Считаю, что сегодня мы подходим в хорошем состоянии и настроении. Постараемся добиться победы, потому что она стратегически важна, ведь мы сразу оторвемся на шесть очков.

Напомним, что матч "Арсенал" – "Крылья Советов" состоится сегодня, 26 апреля, начало встречи – в 19.30 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию игры