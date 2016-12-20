20:25 | ФУТБОЛ — РФПЛ

В МИД заявили, что не намерены давать указания по Турции отдельно по футбольной сфере

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Представитель МИД прокомментировал "СЭ", возможны или нет рекомендации футбольным клубам по выезду на территорию Турции. В понедельник в Анкаре был застрелен посол России Андрей Карлов, после чего снова остро встал вопрос о безопасности пребывания граждан РФ в Турции. При этом 11 из 16 команд премьер-лиги запланировали по меньшей мере один сбор в этой стране, а "Краснодару" предстоит встреча с "Фенербахче" в 1/16 финала Лиги Европы.

"Если МИД будет давать конкретные указания, касаемо посещения территории Турции, то иметь они будут иметь более масштабный объем и касаться всех граждан. Давать указаний по отдельным сферам, в частности, футбольной, не планируется", - сказал представитель МИД. (Любовь КОНЯЕВА)

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Материалы сюжета: Лига Европы-2016/17. 1/16 финала
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КОММЕНТАРИИ (2)
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serzheo

В собственном доме убить посла, надо быть очень недалеким человеком. А на востоке это вообще не принято. Сомневаюсь что Турция в теме, вот халатность - это они, тут опять же ничего нового. Как среагирует Шойгу - будем посмотреть, а вот снимать команды со сборов нельзя не в коем разе.

22:05

Lars Berger

Прядкину передайте. Ждет человек!..

20:33

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