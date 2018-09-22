В магазине "Спартака" появился набор для бани

В официальном магазине "Спартака" появился набор для бани с клубной символикой. В комплект входят портфель, тапочки, шапка, рукавица и полотенце.

Напомним, на этой неделе в сети появилось видео, на котором жена капитана "Спартака" Дениса Глушакова Дарья застает его в бане с другой женщиной. Впоследствии выяснилось, что супруги уже не живут вместе. По словам Дарьи Глушаковой, футболист избил ее и намерен забрать детей. Адвокат Глушакова опровергла эти слова.

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Жена Глушакова: "Застала Дениса в бане с любовницей в ночь накануне матча "Спартак" -"Динамо" //

Адвокат: "Глушаков полгода не живет с супругой. В бане он был не с проституткой, а с подругой детства"