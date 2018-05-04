В Казани проводят Карадениза в 300-м матче за "Рубин"

Как сообщили "СЭ" в пресс-службе "Рубина", перед матчем 29-го тура РФПЛ с "Уфой" на "Казань Арене" почтят заслуги турецкого нападающего Гекдениза Карадениза. Вчера, 3 апреля, 38-летний игрок объявил о завершении карьеры на пресс-конференции в Казани.

Форвард выступает за команду из Татарстана в течение 10 лет, и игра с "Уфой" станет для него 300-й официальной в составе "Рубина".

Матч также получил статус тестового для казанского стадиона, где пройдут встречи чемпионата мира-2018. В клубе ожидают, что зрители заполнят большую часть арены. Билеты на матч "Рубин" – "Уфа" будут распространяться бесплатно.

Чемпионат мира-2018 пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России. (Евгений БЕЛОУСОВ)