В Госдуме осудили создание болельщиками "Анжи" петиции на имя Президента России

Вице-спикер Госдумы, член исполкома РФС Игорь Лебедев раскритиковал инициативу болельщиков "Анжи", которые создали петицию на имя Президента России Владимира Путина с просьбой помочь решить финансовые проблемы команды.

Накануне генеральный директор махачкалинцев Олег Флегонтов заявил, что Федеральная налоговая служба РФ приостановила операции по единственному банковскому счету клуба.

- Считаю петицию болельщиков "Анжи" на имя Президента Путина полным бредом, - сказал Лебедев. - Почему в России сложилось такое мнение, что проблемы с финансированием футбольного клуба может решить глава государства? Помню, как "Томь" к нему обращалась, у "Амкара" были такие попытки. Что Владимиру Владимировичу волшебной палочкой спасать весь российский спорт? Давайте лучше разберемся, где деньги "Анжи", почему лига допустила к участию в чемпионате клуб с долгами в 250 миллионов. Вот где корень зла!

Давайте обратимся в лигу и РФС и спросим у них, почему они допускают такие коллективы до соревнований.

- То есть на исполкоме РФС стоит обсудить изменения правил лицензирования?

- Вероятно. Не должно быть такого, чтобы финансовая отчетность подавалась не момент начала чемпионата, а по состоянию на начала января текущего года. (Андрей СИЗЯКИН)