В чем феномен Карреры? Отвечает Родионов

Генеральный директор "Спартака" Сергей Родионов на пресс-конференции, посвященной презентации Олега Кононова в качестве главного тренера красно-белых, поделился своим мнением о том, почему болельщики так полюбили экс-тренера Массимо Карреру, который был отправлен в отставку 21 октября после поражения от тульского "Арсенала". Проводить итальянца в аэропорту собрались сотни поклонников клуба.

– В чем феномен Карреры?

– 16 лет "Спартак" не был чемпионом, это и дало такой эффект любви болельщиков. Но титулы берет не один человек, а все вместе – команда, тренер, руководство. Плюс важен микроклимат. (Вячеслав Короткин)