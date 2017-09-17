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18:23 | Футбол — РФПЛ

"Урал" вырвал победу у "Рубина" и догнал "Спартак"

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"Урал" победил "Рубин" в выездном матче 10-го тура чемпионата России - 1:0. Единственный мяч провел Эрик Бикфалви на 87-й минуте встречи. Екатеринбуржцы потерпели только одно поражение в десяти играх и в турнирной таблице догнали по очкам чемпиона страны "Спартак".

Чемпионат России

Премьер-лига

10-й тур

"Рубин" (Казань) - "Урал" (Екатеринбург) - 0:1 (0:0)

Гол: Бикфалви, 87.

"Рубин": Рыжиков, Бауэр, Сесар Навас, Гранат, Сигурдссон, Набиуллин, М`Вила, Цакташ (Лестьенн, 83), Оздоев, Жемалетдинов (Азмун, 57), Канунников.

"Урал": Годзюр, Кулаков, Чернов, Меркулов, Бумаль, Бикфалви, Бавин, Емельянов, Чантурия (Данцев, 60), Димитров, Манучарян (Евсеев, 65).

Предупреждения: Чантурия, 31. Бавин, 61. Гранат, 63. 

Судьи: КАРАСЕВ. Аверьянов, Калугин (все Москва).

Трансляция матча "Рубин" - "Урал"

Дополнительная информация

http://football.sport-express.ru/russia/premier/2017-2018/

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Материалы других СМИ
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КОММЕНТАРИИ (3)
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ЮКИ

позор!!!

18:29

ngil

Когда эту бригаду, в частности Аверьянова, отстранят от судейства?

18:28

shpasic

у Урала даже разница мячей плюсовая, в отличие от Спартака) но побед меньше.

18:26