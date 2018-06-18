"Урал" скорбит по "Амкару"

Сегодня, 18 июня, пермский "Амкар" официально прекратил свое существование из-за отсутствия финансирования.



Екатеринбургский "Урал" в своем Инстаграме выразил сожаление по данному поводу. "Шмели" надеются, что "Пермь еще вернется на футбольную карту России".

"Амкар" выступал в премьер-лиге с 2004 года. Самым успешным для пермяков стал сезон-2008 – под руководством Миодрага Божовича команда заняла четвертое место в турнирной таблице РФПЛ, а также дошла до финала Кубка России, где уступила ЦСКА в серии пенальти (2:2, 1:4 – по пенальти).



В минувшем сезоне "Амкар" занял 13-е место в премьер-лиги, а в переходных матчах за право остаться в РФПЛ клуб по сумме двух встреч победил "Тамбов" (3:0). По данным "СЭ", уже сегодня место уральцев должен занять "Анжи", который не смог в переходных матчах победить "Енисей" (4:6).

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