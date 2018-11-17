"Урал" просматривает английского нападающего

Во время паузы на матчи национальных сборных "Урал" проводит тренировочный сбор на Кипре. В пятницу екатеринбуржцы уступили в товарищеском матче местной команде "Эносис" (3:4), а третий гол забил футболист на просмотре. По информации "СЭ", это нападающий "Кардифф Сити" Ибрахим Мейте.

Контракт 22-летнего англичанина с клубом премьер-лиги истечет в январе и не будет продлен, поэтому он может перейти в "Урал" на правах свободного агента. Форвардом интересуется и "Ростов", а также ряд европейских клубов.

Мейте родился в Лондоне, до прошлого года играл за команду седьмой английской лиги "Хэрроу Боро". В начале 2017-го нападающий перешел в клуб чемпионшипа "Кардифф Сити", сыграл за него один матч. Первую половину сезона-2017/18 Мейте провел в аренде в команде четвертого по силе дивизиона Англии "Кроули Таун", забил два мяча в 19 матчах.

Если трансфер состоится, Мейте станет вторым английским футболистом в истории российской премьер-лиги после полузащитника Дэвида Бентли, выступавшего за "Ростов" в 2012 году. (Гоша Чернов).