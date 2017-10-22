"Урал" обыграл "Ахмат" и обошел "Спартак"

"Урал" на своем поле нанес поражение "Ахмату" в матче 14-го тура чемпионата России – 2:0. Счет открыл Николай Димитров на 33-й минуте, а в самой концовке отличился Алексей Евсеев. Стоит отметить, что на 3-й минуте игры Родолфу не реализовал пенальти, который назначил главный арбитр встречи Алексей Николаев.

"Урал", имеющий лишь два поражения в премьер-лиге, набрал 22 очка и вышел на четвертое место. Команда Александра Тарханова набрала 22 очка и обошла в турнирной таблице "Спартак". "Ахмат" с 17-ю баллами остался десятым.

В следующем туре "Урал" в гостях сыграет с "Амкаром", а "Ахмат" примет "Анжи".

Чемпионат России

Премьер-лига

"Урал" (Екатеринбург) – "Ахмат" (Грозный) – 2:0 (1:0)

Голы: Димитров, 33 (1:0). Евсеев, 79 (2:0).

Нереализованный пенальти: Родолфу (Ахмат), 3 (штанга)

"Урал": Годзюр, Кулаков, Балажиц, Чернов, Меркулов, Димитров, Бумаль, Бавин (Фидлер, 64), Бикфалви, Евсеев (Емельянов, 90+2), Ильин (Глушков, 71).

"Ахмат": Городов, Родолфу, Семенов, Анхель, Уциев, Исмаэл, Швец (Бацуев, 86), Митришев, Роши (Раванелли, 66), Бериша, Садаев (Лео Жаба, 39).

Предупреждения: Швец, 5. Бумаль, 26. Балажиц, 54. Семенов, 55. Ильин, 59. Бериша, 87.

Судьи: НИКОЛАЕВ. Сафьян (все Москва), Лунев (Новосибирск).

22 октября. Екатеринбург. Стадион "СКБ-Банк Арена".

Трансляция матча "Урал" – "Ахмат"