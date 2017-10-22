"Урал" обыграл "Ахмат" и обошел "Спартак"

"Урал" на своем поле нанес поражение "Ахмату" в матче 14-го тура чемпионата России – 2:0. Счет открыл Николай Димитров на 33-й минуте, а в самой концовке отличился Алексей Евсеев. Стоит отметить, что на 3-й минуте игры Родолфу не реализовал пенальти, который назначил главный арбитр встречи Алексей Николаев.
"Урал", имеющий лишь два поражения в премьер-лиге, набрал 22 очка и вышел на четвертое место. Команда Александра Тарханова набрала 22 очка и обошла в турнирной таблице "Спартак". "Ахмат" с 17-ю баллами остался десятым.
В следующем туре "Урал" в гостях сыграет с "Амкаром", а "Ахмат" примет "Анжи".
Чемпионат России
Премьер-лига
"Урал" (Екатеринбург) – "Ахмат" (Грозный) – 2:0 (1:0)
Голы: Димитров, 33 (1:0). Евсеев, 79 (2:0).
Нереализованный пенальти: Родолфу (Ахмат), 3 (штанга)
"Урал": Годзюр, Кулаков, Балажиц, Чернов, Меркулов, Димитров, Бумаль, Бавин (Фидлер, 64), Бикфалви, Евсеев (Емельянов, 90+2), Ильин (Глушков, 71).
"Ахмат": Городов, Родолфу, Семенов, Анхель, Уциев, Исмаэл, Швец (Бацуев, 86), Митришев, Роши (Раванелли, 66), Бериша, Садаев (Лео Жаба, 39).
Предупреждения: Швец, 5. Бумаль, 26. Балажиц, 54. Семенов, 55. Ильин, 59. Бериша, 87.
Судьи: НИКОЛАЕВ. Сафьян (все Москва), Лунев (Новосибирск).
22 октября. Екатеринбург. Стадион "СКБ-Банк Арена".
Cheremis57
Браво, уральцы! Молодцы!! Бычки не проиграют и поросята снова займут шестое место в таблице!!! Так и будет!!!!
16:10
Дядька
Вчерась Костя Генич БЕЗ ОГОВОРОК поставил свинарник на 4 место. Обломал тебя сегодня Урал, Костя. Завтра может Краснодар еще больше обломать )
16:08
вояка
По игре так на победу ни те ни другие не наиграли, однако .... сегодня госпожа удача улыбнулась уралу и одновременно госпожа непруха жарко обнимала грозненцев. Так бывает и часто.
16:06
реал курит,свиньи рулят
даже тут свиноту припутали
16:02
СCTV81
Красавцы, почти уже в тройку забрались. Долго ли продлится эта сказка, вот в чем вопрос?)
15:59
SP2
А что Уралу не разрешено было обходить Спартак? )
15:59