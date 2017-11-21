"Урал" не намерен переносить матч с "Краснодаром" в манеж

"Урал" не планирует переносить матч 18-го тура чемпионата России против "Краснодара" в манеж, сообщает "Р-Спорт" со ссылкой на президента клуба Григория Иванова. Игра состоится 26 ноября, и, по словам президента, погода позволит провести ее под открытым небом.

- Нет, мы не намерены переносить матч в манеж. У нас стоит хорошая погода, - сказал Иванов.

- Какая погода будет 8 декабря, сейчас неизвестно, - отметил главный тренер Александр Тарханов. - У нас есть в запасе манеж, в котором постелили новое поле, но не знаю, разрешат ли нам сыграть там. Все будет зависеть от погоды. Конечно, если ударит мороз "-20", то на воздухе играть нельзя. "-10" - еще ладно, но когда будет "-20", в случае непредвиденных морозов, конечно, на улице играть нельзя. Для этого, думаю, манежи и существуют.