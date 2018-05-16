"Уфа" выйдет из отпуска 15 июня

Как сообщили "СЭ" в пресс-службе "Уфы", команда после отпуска соберется в Москве 15 июня, где в течение двух дней будет проходить медобследование. Затем футболисты переберутся в Уфу, где с 18 по 23 июня начнут подготовку к сезону. С 24 июня по 6 июля пройдут сборы в австрийском Леоганге. С 10 по 20 июля команда будет готовиться к сезону в австрийском Майрхофене.

Со спаррингами на сборах в клубе определятся позже. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)

Напомним, по итогам чемпионата России-2017/18 "Уфа" заняла шестое место в турнирной таблице. В следующем сезоне команда из столицы Башкортостана выступит в Лиге Европы.

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