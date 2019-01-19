"Уфа" сыграла вничью с "Левски" на сборе на Кипре

"Уфа" и "Левски" разошлись миром в товарищеской встрече на Кипре (1:1).

Счет открыл полузащитник болгарской команды Жордан Н`Кололо, ответил ему форвард уфимцев Ловро Бизяк.

Товарищеский матч

"Левски" (Болгария) - "Уфа" (Россия) - 1:1 (1:0)

Голы: Н`Кололо, 18 (1:0). Бизяк, 56 - с пенальти (1:1).

"Уфа": Беленов, Аликин (Сухов, 46), Йокич (Никитин, 46), Пуцко (Дивеев, 46), Живоглядов (Круговой, 46), Неделчару (Табидзе, 46), Салатич (Засеев, 46), Пауревич (Безденежных, 46), Тилль (Власов, 46), Сысуев (Бизяк, 46), Игбун (Кротов, 46).

19 января. Ларнака. Стадион "GSZ (Zenon Stadium)".